Руководство "Динамо" и 31-летний полузащитник сборной России Денис Черышев начали переговоры о возможном контракте, сообщают СМИ.
По данным источника, обе стороны заинтересованы в соглашении, хотя в составе "Динамо" позиция Черышева - левый вингер - укомплектована Даниилом Лесовым и Вячеславом Грулевым.
В мае 2022 года футболист покинул по истечении срока действия контракта испанскую "Валенсию", за которую в прошедшем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 2 результативных передачи. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны московского "Торпедо".
Источник: Matchtv.ru
Источник: "Динамо" ведет переговоры с Денисом Черышевым
По данным источника, экс-полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может стать игроком московского "Динамо".
Фото: Getty Images