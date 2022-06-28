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Источник: "Динамо" ведет переговоры с Денисом Черышевым

По данным источника, экс-полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может стать игроком московского "Динамо".
Фото: Getty Images
Руководство "Динамо" и 31-летний полузащитник сборной России Денис Черышев начали переговоры о возможном контракте, сообщают СМИ.

По данным источника, обе стороны заинтересованы в соглашении, хотя в составе "Динамо" позиция Черышева - левый вингер - укомплектована Даниилом Лесовым и Вячеславом Грулевым.

В мае 2022 года футболист покинул по истечении срока действия контракта испанскую "Валенсию", за которую в прошедшем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 2 результативных передачи. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны московского "Торпедо".

Источник: Matchtv.ru


Динамо Черышев Российские трансферы
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