"Я остаюсь в "Зените" этим летом. Готов ли играть за "Зенит" до конца карьеры? Да!" - приводит слова Малкома РБ Спорт.
Полузащитник Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до июня 2024 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
Накануне "Зенит" разгромил ЦСКА (3:0) в рамках предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. 3 июля петербуржцы проведут заключительный товарищеский матч - соперником станет "Црвена Звезда", игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".
Малком заявил о готовности выступать за "Зенит" до конца своей карьеры
Полузащитник "Зенита" Малком высказался о своем будущем в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"