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Источник: "Ростов" ведёт переговоры с "Уфой" о покупке Агаларова

Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов может перейти в "Ростов".
Фото: ФК "Уфа"
"Жёлто-синие" обсуждают условия выкупа Агаларова у "Уфы".

Ранее сообщалось, что "Зенит" отказался от приобретения главного форварда уфимцев.

Позже утверждалось, что "Ахмат" - главный фаворит в борьбе за Гамида.

В сезоне-2021/2022 нападающий молодёжной сборной России провёл за уфимский клуб 29 матчей и отличился 19-ю забитыми мячами, став тем самым лучшим бомбардиром РПЛ.

"Уфа" по итогам чемпионата заняла 14-е место и уступила в переходных матчах "Оренбургу" (2:2 и 1:2), вылетев в Первую лигу.

"Ростов" заработал 38 очков и занял 9-е место в турнирной таблице.


Ростов Агаларов УФА
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