"Жёлто-синие" обсуждают условия выкупа Агаларова у "Уфы".
Ранее сообщалось, что "Зенит" отказался от приобретения главного форварда уфимцев.
Позже утверждалось, что "Ахмат" - главный фаворит в борьбе за Гамида.
В сезоне-2021/2022 нападающий молодёжной сборной России провёл за уфимский клуб 29 матчей и отличился 19-ю забитыми мячами, став тем самым лучшим бомбардиром РПЛ.
"Уфа" по итогам чемпионата заняла 14-е место и уступила в переходных матчах "Оренбургу" (2:2 и 1:2), вылетев в Первую лигу.
"Ростов" заработал 38 очков и занял 9-е место в турнирной таблице.
Источник: "Ростов" ведёт переговоры с "Уфой" о покупке Агаларова
Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов может перейти в "Ростов".
Фото: ФК "Уфа"