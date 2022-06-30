"Уфа" подтвердила интерес "Ростова" к Агаларову

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе "Ростова" к Гамиду Агаларову.



Фото: Metaratings





Ранее сообщалось, что ростовчане работают над покупкой главного форварда уфимцев Гамида Агаларова.



В сезоне-2021/2022 нападающий молодёжной



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"Действительно ли " Ростов " интересуется Агаларовым? "Ростов" — это один из вариантов", - сказал Газизов.Ранее сообщалось, что ростовчане работают над покупкой главного форварда уфимцев Гамида Агаларова.В сезоне-2021/2022 нападающий молодёжной сборной России провёл за уфимский клуб 29 матчей и отличился 19-ю забитыми мячами, став тем самым лучшим бомбардиром РПЛ. Уфа " по итогам чемпионата заняла 14-е место и уступила в переходных матчах "Оренбургу" (2:2 и 1:2), вылетев в Первую лигу.Источник: "Чемпионат"