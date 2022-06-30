"Действительно ли "Ростов" интересуется Агаларовым? "Ростов" — это один из вариантов", - сказал Газизов.
Ранее сообщалось, что ростовчане работают над покупкой главного форварда уфимцев Гамида Агаларова.
В сезоне-2021/2022 нападающий молодёжной сборной России провёл за уфимский клуб 29 матчей и отличился 19-ю забитыми мячами, став тем самым лучшим бомбардиром РПЛ.
"Уфа" по итогам чемпионата заняла 14-е место и уступила в переходных матчах "Оренбургу" (2:2 и 1:2), вылетев в Первую лигу.
Источник: "Чемпионат"
"Уфа" подтвердила интерес "Ростова" к Агаларову
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе "Ростова" к Гамиду Агаларову.
Фото: Metaratings