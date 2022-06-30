"Мартинс собирается вернуться в "Спартак", - цитирует агента "РБ Спорт".
После окончания отпуска в расположение "Спартака" не прибыл защитник Виктор Мозес. Позднее стало известно, что футболист отсутствует и на открытой тренировке московской команды.
Мартинс вместе с Николсоном пока не участвуют в тренировочном процессе клуба, так как получили дополнительные дни отдыха.
Агент рассказал, собирается ли Мартинс возвращаться в "Спартак"
Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса, ответил на вопрос, вернется ли игрок в расположение команды.
Фото: ФК "Спартак"