СМИ: "Пари НН" готов арендовать Агаларова, если "Уфа" не сможет продать его в другой клуб

Форвард "Уфы" Гамид Агаларов может на правах аренды присоединиться к "Пари НН".

Фото: ФК "Уфа"





Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.



Источник: Как сообщает источник, "Пари НН" пристально следит за переговорами "Уфы" с другими претендентами на Агаларова. В случае если " Уфа " не сможет оформить трансфер нападающего в другой клуб, нижегородцы готовы предложить им вариант с арендой. Сообщается, что стороны уже встречались, чтобы обсудить этот вопрос, но пока не пришли к какому-то решению.Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.Источник: Матч ТВ