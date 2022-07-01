"У каждого спортсмена своя судьба. Мы должны становиться лучше. Он выбрал лучшую команду России. Пусть играет там", - цитирует Ротенберга "РБ Спорт".
Напомним, в четверг, 30 июня "Зенит" объявил о переходе Матео Кассьерры из "Сочи". Нападающий подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме "3+1". Он будет выступать за питерцев под 30-м номером.
В завершившемся сезоне колумбиец провел 22 матча в РПЛ, отметившись 14-ю голами и шестью результативными передачами. Он занял второе место в гонке бомбардиров лиги, уступив только Гамиду Агаларову из "Уфы".
Ротенберг: Кассьерра выбрал лучшую команду России. Пусть играет там
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал уход форварда Матео Кассьерры в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"