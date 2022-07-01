"Я уже работал с Агаларовым. Он проходил олимпийский цикл у меня. Это отличный игрок, лучший бомбардир чемпионата. У нас с ним прекрасные отношения и у обоих есть желание работать вместе. Но тут много факторов, это вопросы переговоров между клубами. Однако Гамид — качественный футболист, который пригодится всем. "Пари НН" — не исключение", - приводит слова Галактионова "РБ Спорт".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что "Пари НН" является одним из претендентов на Гамида Агаларова. Сообщалось, что нижегородцы готовы арендовать форварда, если "Уфа" не сумеет договориться ни с одним из клубов о трансфере футболиста.
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.
"У нас у обоих есть желание работать вместе". Галактионов - об интересе "Пари НН" к Агаларову
Главный тренер "Пари НН" Михаил Галактионов подтвердил, что его клуб заинтересован в услугах форварда "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: РФС