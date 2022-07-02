Ранее СМИ сообщили, что "быки" приняли решение расторгнуть контракт с Намли. Полузащитник провел вторую часть завершившегося сезона на правах аренды выступая за роттердамскую "Спарту". До этого он был арендован "Колорадо Рэпидс", выступающим в американской МЛС.
"Подтверждаю: Намли расторгнул контракт с "Краснодаром". Больше Юнеса ничего не связывает с "Краснодаром". Продолжит ли он карьеру в "Спарте"? Нет, решения пока нет", - цитирует агента РБ Спорт.
Намли перебрался в "Краснодар" в 2019-м году из голландского "Зволле". Сумма трансфера составила 2 млн евро. С того момента полузащитник сыграл за "быков" 17 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с "быками" был рассчитан до 2023 года.
Агент Намли подтвердил, что футболист расторг контракт с "Краснодаром"
Даан Крамп, агент полузащитника Юнеса Намли, заявил, что его клиент расторг контракт с "Краснодаром".
Фото: РПЛ