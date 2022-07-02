- Это спонсорский матч, поэтому расходы клуба покроются рекламным контрактом. Конечно, мы рассчитываем даже на определенную прибыль, если на 100% реализуем билетную программу. Ожидаем до 30 тысяч зрителей, на данном этапе продано уже 22 тысячи билетов, - передает слова Медведева Sport24.
3 июля "Зенит" проведет товарищескую встречу с сербским клубом "Црвена Звезда", матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Ранее сине-бело-голубые досрочно стали победителями межсезонного турнира Кубок PARI Премьер, одержав две победы в серии пенальти в матчах с "Пари Нижним Новгородом" и "Сочи", а также разгромив со счетом 3:0 московский ЦСКА.
Медведев - о товарищеском матче "Зенита" с "Црвеной Звездой" в Сочи: ожидаем до 30 тысяч зрителей
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал об ожиданиях клуба от контрольной встречи с белградской "Црвеной Звездой".
Фото: ФК "Зенит"