- Мы за Кубок РПЛ. Но уже пора бы нам прислать календарь игр. Тяжело ориентироваться, когда у нас нет конкретики. В первую очередь я за Кубок РПЛ потому, что это игровая практика. Игр в чемпионате недостаточно, - передает слова Осинькина Sport24.
Ранее появлялась информация, что в новом сезоне, в котором российские клубы из-за незаконного решения УЕФА не примут участие в розыгрышах еврокубков, в России может быть проведен дополнительный турнир - Кубок Российской премьер-лиги. В настоящий момент проработкой вопросов его организации занимается рабочая группа во главе с генеральным директором "Динамо" Павлом Пивоваровым. По предварительной информации, 16 участников Кубка РПЛ будут разбиты на 4 группы по 4 клуба, после чего продолжат борьбу в плей-офф по принятой в киберспорте системе Double Elimination - с верхней и нижней сетками.
Осинькин: "Крылья Советов" за Кубок РПЛ, это игровая практика. Но пора бы уже прислать календарь
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказал мнение о желательности проведения в наступающем сезоне дополнительного турнира - Кубка РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"