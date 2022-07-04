По данным источника, все еще существует вероятность перехода игрока в стан южан.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ахметов покинул расположение "Краснодара" в связи с отказом клуба от приобретения 24-летнего полузащитника. Сообщалось, что теперь он с большой долей вероятности подпишет контракт с "Ахматом".
Ахметов на протяжении последних четырех сезонов выступал в составе ЦСКА. В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-лиги он принял участие в 20-ти играх, в которых забил гол и отдал 3 результативные передачи.
Источник: Sport24
Источник: "Краснодар" вернулся к переговорам по подписанию Ахметова
"Краснодар" возобновил переговоры по подписанию контракта с экс-полузащитником ЦСКА Ильзатом Ахметовым.
Фото: ПФК ЦСКА