"Что касается травмы Мантуана, сегодня будет обследование", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что Густаво Мантуан получил повреждение в матче плей-офф Кубка Либертадорес против "Боки Хуниорс". Будущего игрока "Зенита" заменили из-за травмы на 50-й минуте встречи.
До этого "Зенит" объявил, что Густаво Мантуан наряду с голкипером Иваном Куарежмой да Силвой на правах аренды будут выступать за петербуржцев. В обратном направлении проследовал форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.
Медведев прокомментировал травму Мантуана
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на травму, которую получил новичок питерцев Густаво Мантуан.
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