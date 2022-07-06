По сведениям источника, "армейцы" оценивают потенциальный трансфер в 5 млн евро. Напомним, ранее сегодня французские СМИ сообщали, что ЦСКА выбрал своим приоритетным трансфером именно кандидатуру французского полузащитника.
Уилан Сиприен выступает на позиции центрального полузащитника. В этом году ему исполнилось 27 лет. Сиприен стал игроком "Пармы" летом прошлого года, но сразу же отправился в аренду во французский "Нант". Ранее полузащитник играл за "Ланс" и "Ниццу".
В прошлом сезоне на счету Сиприена 29 матчей, в которых он забил два мяча и отдал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4,5 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: стало известно, сколько ЦСКА готов предложить "Парме" за Сиприена
Выяснилось, какую сумму ЦСКА готов заплатить "Парме" за переход Вилана Сиприена.
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