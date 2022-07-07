"Фаворитом в игре за Суперкубок является "Зенит". Надо учитывать это, потому что в "Спартак" пришел новый главный тренер… Наверняка, будут какие-то эксперименты у "Спартака"… Не думаю, что справедливо проводить игру на "Газпром Арене". Надо находить более объективные причины для определения стадиона", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".
Встреча, в которой определится новый обладатель Суперкубка России, пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. За трофей поборется обладатель Кубка страны "Спартак", конкуренцию ему составит "Зенит", в четвертый раз подряд ставший чемпионом национального первенства в предыдущем сезоне.
Бышовец – о Суперкубке России: несправедливо проводить игру на "Газпром Арене"
Экс-главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между питерцами и "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"