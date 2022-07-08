"Результатом расстроены. Контролировали мяч. Но когда автобус в воротах стоит, тяжело забить", - цитирует Комбарова "СЭ".
Напомним, сегодня на "Петровском" встречались легенды "Зенита" и "Спартака". Красно-белые уступили (0:2). Забитыми мячами отметились Роман Широков и Александр Кержаков, забившие по голу в каждом из таймов.
Встреча между командами проходила в рамках разогрева перед Суперкубком России, который пройдет в субботу, 9 июля на "Газпром Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Комбаров - о поражении от "Зенита" в матче ветеранов: тяжело забить, когда в воротах автобус
Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение от "Зенита" в матче легенд.
Фото: РФС