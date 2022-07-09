"Мои культовые фразы из микст-зоны? Была фраза, что я гений. Сегодня опять? А то! Нет что ли?" - цитирует ветерана питерцев "СЭ".
Широков стал автором одного из голов сине-бело-голубых в ворота москвичей – встреча завершилась победой питерцев со счетом 2:0. Второй мяч на свой счет записал Александр Кержаков, ассистировал ему Андрей Аршавин.
Матч был организован в рамках разогрева перед поединком за Суперкубок России – за трофей сегодня поборются "Зенит" и "Спартак", встреча пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 19:00.
"Сегодня я опять гений? А то!" Широков – о матче легенд "Спартака" и "Зенита"
Фото: "Известия"