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Гендиректор "Динамо" Пивоваров заявил, что верит в создание Кубка РПЛ

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров поделился новостями о планируемом введении Кубка РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, Пивоваров - руководитель рабочей группы по созданию нового турнира.

"На следующей неделе у нас дедлайн по Кубку РПЛ. Работа ведется. Конечно, мы верим в то, что это [создание Кубка РПЛ] возможно", - заявил Пивоваров.

Напомним, в мае исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами. Ранее сообщалось, что организаторы не смогли найти финансирование для проведения Кубка РПЛ. РФС может изменить формат проведения Кубка России, если Кубок РПЛ не будет организован.

Источник: Sport24


Пивоваров Динамо Кубок РПЛ
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