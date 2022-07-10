Напомним, Пивоваров - руководитель рабочей группы по созданию нового турнира.
"На следующей неделе у нас дедлайн по Кубку РПЛ. Работа ведется. Конечно, мы верим в то, что это [создание Кубка РПЛ] возможно", - заявил Пивоваров.
Напомним, в мае исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами. Ранее сообщалось, что организаторы не смогли найти финансирование для проведения Кубка РПЛ. РФС может изменить формат проведения Кубка России, если Кубок РПЛ не будет организован.
Источник: Sport24
Гендиректор "Динамо" Пивоваров заявил, что верит в создание Кубка РПЛ
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров поделился новостями о планируемом введении Кубка РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"