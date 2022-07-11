Агент Игнатьева: у Ивана достаточно вариантов продолжения карьеры. В основном зарубежные клубы

Агент Алаг Агузаров, представляющий интересы Ивана Игнатьева, отреагировал на слухи о том, что клиент проходит просмотр в "Локомотиве".

Фото: ФК "Рубин"





Последним клубом Ивана Игнатьева был "



В этом году Игнатьеву исполнилось 23 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро. "Игнатьев не находится на просмотре в "Локомотиве", это неправда. У Ивана достаточно вариантов продолжения карьеры. В основном мы общаемся с зарубежными клубами. Думаю, в течение 3-4 дней мы определимся", - цитирует Агузарова Sport24 Последним клубом Ивана Игнатьева был " Рубин ". В конце июня казанцы объявили, что договорились с футболистом о расторжении контракта по согласию сторон. Вторую половину прошедшего сезона Иван провел в "Крыльях Советов", где сыграл пять матчей, отметившись одним забитым голом. Всего на счету Игнатьева в завершившемся сезоне 15 выходов на поле и один гол.В этом году Игнатьеву исполнилось 23 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.