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Назван гонорар арбитра Москалева за работу на матче за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак"

Стали известны гонорары арбитров за работу на матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: РФС
Как сообщает источник, главный арбитр этого матча Владимир Москалев заработал чуть более 300 тысяч рублей. Все судьи Суперкубка получили тройную зарплату, так как за ответственные матчи положена надбавка.

Сейчас главный арбитр получает 115 тысяч рублей за судейство одного матча в РПЛ. С 19-го тура нового сезона чемпионата России гонорар возрастет до 200 тысяч рублей за матч.

9 июля, "Спартак" встречался с "Зенитом" на "Газпром Арене" в матче за Суперкубок России. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу петербургской команды.

На 59-й минуте матча при счете 3:0 произошел спорный эпизод: голкипер "Зенита" Даниил Одоевский столкнулся с одноклубником Дмитрием Чистяковым и полузащитником "Спартака" Антоном Зиньковским в штрафной площади. Бригада арбитров во главе с Москалевым приняла решение не назначать 11-метровый удар.

Источник: РБ Спорт


Суперкубок России Зенит Спартак Москалев
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