Галактионов взял на себя ответственность за ошибки игроков "Локомотива"

Фото: ФК "Локомотив"

- Огромное количество ошибок, брака. В первую очередь это моя ответственность. Я, как главный тренер, за это отвечаю. Естественно, будем разбирать ошибки. Ребята делают то, что их просят, они стараются. Где-то лучше, где-то хуже. Еще раз повторюсь: в первую очередь спрос с меня, - заявил Галактионов в эфире "Матч ТВ".