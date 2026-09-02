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Галактионов взял на себя ответственность за ошибки игроков "Локомотива"

Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов остался недоволен действиями команды в кубковой встрече с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"
Специалист признал, что железнодорожники допустили слишком много технического брака, и взял ответственность за качество игры на себя.

- Огромное количество ошибок, брака. В первую очередь это моя ответственность. Я, как главный тренер, за это отвечаю. Естественно, будем разбирать ошибки. Ребята делают то, что их просят, они стараются. Где-то лучше, где-то хуже. Еще раз повторюсь: в первую очередь спрос с меня, - заявил Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Основное время выездной встречи завершилось без голов, а в серии пенальти точнее оказался "Акрон" - 5:4. Безвыигрышная серия "Локомотива" во всех турнирах достигла девяти матчей. В группе D Кубка России москвичи с двумя очками занимают четвёртое место.

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