Галактионов взял на себя ответственность за ошибки игроков "Локомотива"

- Огромное количество ошибок, брака. В первую очередь это моя ответственность. Я, как главный тренер, за это отвечаю. Естественно, будем разбирать ошибки. Ребята делают то, что их просят, они стараются. Где-то лучше, где-то хуже. Еще раз повторюсь: в первую очередь спрос с меня, - заявил Галактионов в эфире "Матч ТВ".
Основное время выездной встречи завершилось без голов, а в серии пенальти точнее оказался "Акрон" - 5:4. Безвыигрышная серия "Локомотива" во всех турнирах достигла девяти матчей. В группе D Кубка России москвичи с двумя очками занимают четвёртое место.