Агент Вагнера Лав сообщил о желании 38-летнего форварда вернуться в ЦСКА

Агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра сообщил об интересе бразильца к возможному возвращению в московский клуб.
Фото: РИА Новости
- Вагнер всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА. Мы всегда ждем приглашения от клуба. Сейчас открыты к предложениям, - передает слова Феррейры Sport24.

38-летний бразильский центрфорвард Вагнер Лав с перерывами выступал за ЦСКА с июля 2004 года по июль 2013 года. В составе армейского клуба бразилец провел 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. Последним на данный момент клубом Вагнера стал датский "Мидтьюлланд", в котором он играл с января по июнь 2022 года и в 10 матчах записал на свой счет 1 гол и 1 результативный пас с общим игровым временем 105 минут.


ЦСКА Вагнер Лав
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