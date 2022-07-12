"Пусть мне господин Ткаченко ничего не советует". Орлов ответил агенту Одоевского

Спортивный журналист Геннадий Орлов ответил агенту Герману Ткаченко, представляющему интересы голкипера "Зенита" Даниила Одоевского.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, ранее Орлов заявил, что вратарь не может выглядеть так, как Даниил Одоевский, поскольку молодой голкипер "Зенита" слишком "худосочный" и ему не хватает мышечной массы. Ткаченко в ответ посоветовал комментатору поддержать вратаря, а не концентрироваться на его теле.

"Я уже все сказал, что вы еще хотите? Мало ли, что считает агент. Агент же... Слушайте, пусть мне господин Ткаченко ничего не советует. Я же ему ничего не советую. Вот и все", - приводит слова Орлова "Спорт день за днем".

Даниил Одоевский дебютировал за "Зенит" в прошлом году. В завершившемся сезоне голкипер провел пять матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча. Одоевский вышел в основе петербуржцев в финале Суперкубка России против "Спартака" (4:0).


Орлов Одоевский Ткаченко Зенит
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