Оренбург
0 - 1 0 1
Локомотив2 тайм
Крылья Советов
14:30
ЦСКАНе начат
Рубин
17:00
АкронНе начат
Нижний Новгород
19:30
ДинамоНе начат

СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
РоторЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Уфа
15:00
ЧерноморецНе начат
Чайка
15:00
ФакелНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Родина
17:00
Волга УлНе начат
Нефтехимик
17:30
Спартак КостромаНе начат

Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат

Колыванов: ЦСКА безобразно играет весной

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 25 тура РПЛ "Крылья Советов" - ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Колыванова, ЦСКА плохо играет весной и набирает очень мало очков.

— Может ли ЦСКА после проигрыша "Сочи" уступить еще и "Крыльям"?

— Ну это совсем будет уже, наверное, неприемлемо. И так они безобразно играют весеннюю часть, столько очков растеряли.
Все — и болельщики, и руководство — надеялись, что Челестини построит команду, которая будет бороться за первое место в весенней части. А получилось всё наоборот.

Команда набирает очень мало очков что на выезде, что дома. Растеряли все шансы, чтобы бороться, - цитирует Колыванова "Матч ТВ".

По итогам 24 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов. "Армейцы" вылетели из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Краснодару" (3:5 - общ.). Красно-синим предстоит сыграть на выезде с московским "Спартаком" в финале нижней сетки турнира.

В 25 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится сегодня, 18 апреля, стартовый свисток запланирован на 14:30 по московскому времени.

