Колыванов: ЦСКА безобразно играет весной

— Может ли ЦСКА после проигрыша "Сочи" уступить еще и "Крыльям"?
— Ну это совсем будет уже, наверное, неприемлемо. И так они безобразно играют весеннюю часть, столько очков растеряли.
Все — и болельщики, и руководство — надеялись, что Челестини построит команду, которая будет бороться за первое место в весенней части. А получилось всё наоборот.
Команда набирает очень мало очков что на выезде, что дома. Растеряли все шансы, чтобы бороться, - цитирует Колыванова "Матч ТВ".
По итогам 24 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов. "Армейцы" вылетели из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Краснодару" (3:5 - общ.). Красно-синим предстоит сыграть на выезде с московским "Спартаком" в финале нижней сетки турнира.
В 25 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится сегодня, 18 апреля, стартовый свисток запланирован на 14:30 по московскому времени.