Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
Локомотив2 тайм
Крылья Советов
14:30
ЦСКАНе начат
Рубин
17:00
АкронНе начат
Нижний Новгород
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
РоторЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Уфа
15:00
ЧерноморецНе начат
Чайка
15:00
ФакелНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Родина
17:00
Волга УлНе начат
Нефтехимик
17:30
Спартак КостромаНе начат

Кубок Испании

Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат

"Ротор" победил "СКА-Хабаровск" в 29-м туре Первой лиги

"Ротор" одержал победу над "СКА-Хабаровском" в матче 29-го тура Первой лиги со счетом 2:1.
Фото: ФК "Ротор"
Дублем за волгоградский клуб отличился левый вингер Имран Азнауров. В составе "СКА-Хабаровска" гол забил нападающий Хакобо Алкалде.

На данный момент "Ротор" занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 48 очков. Хабаровский клуб располагается на 13-й строчке с 35 баллами в своем активе.

Первая лига

29 тур

Голы: Алкалде, 18 - Азнауров, 6, 26.

"СКА-Хабаровск": Кузнецов, Плиев, Кожемякин, Гурбан, Мастерной, Анисимов, Тур, Янов, Алиев, Глотов, Алкалде.

"Ротор": Чагров, Клещенко, Покидышев, Бардыбахин, Шильников, Макаров, Трошечкин, Кайнов, Азнауров, Симонян, Эльдарушев.

