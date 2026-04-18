"Ротор" победил "СКА-Хабаровск" в 29-м туре Первой лиги

"Ротор" одержал победу над "СКА-Хабаровском" в матче 29-го тура Первой лиги со счетом 2:1.

Дублем за волгоградский клуб отличился левый вингер Имран Азнауров. В составе "СКА-Хабаровска" гол забил нападающий Хакобо Алкалде.



На данный момент "Ротор" занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 48 очков. Хабаровский клуб располагается на 13-й строчке с 35 баллами в своем активе.



Голы: Алкалде, 18 - Азнауров, 6, 26.



"СКА-Хабаровск": Кузнецов, Плиев, Кожемякин, Гурбан, Мастерной, Анисимов, Тур, Янов, Алиев, Глотов, Алкалде.



"Ротор": Чагров, Клещенко, Покидышев, Бардыбахин, Шильников, Макаров, Трошечкин, Кайнов, Азнауров, Симонян, Эльдарушев.

