Дублем за волгоградский клуб отличился левый вингер Имран Азнауров. В составе "СКА-Хабаровска" гол забил нападающий Хакобо Алкалде.
На данный момент "Ротор" занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 48 очков. Хабаровский клуб располагается на 13-й строчке с 35 баллами в своем активе.
Первая лига
29 тур
Голы: Алкалде, 18 - Азнауров, 6, 26.
"СКА-Хабаровск": Кузнецов, Плиев, Кожемякин, Гурбан, Мастерной, Анисимов, Тур, Янов, Алиев, Глотов, Алкалде.
"Ротор": Чагров, Клещенко, Покидышев, Бардыбахин, Шильников, Макаров, Трошечкин, Кайнов, Азнауров, Симонян, Эльдарушев.
"Ротор" победил "СКА-Хабаровск" в 29-м туре Первой лиги
"Ротор" одержал победу над "СКА-Хабаровском" в матче 29-го тура Первой лиги со счетом 2:1.
