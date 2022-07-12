"Ни один тренер не откажется от усиления. Если появится какой-то игрок, который нас реально сможет усилить, мы от него не откажемся. При этом надо принимать во внимание наши возможности, которые, мягко говоря, не безграничны", - заявил Карпин.
"Ростов" этим летом подписал полузащитника Кирилла Щетинина, нападающего Николая Комличенко и защитников Александра Сильянова и Евгения Чернова.
Валерий Георгиевич вернулся в ростовский клуб в марте 2022 года и сохранил команде прописку в РПЛ.
По итогам сезона "Ростов" набрал 38 очков и занял 9 место.
Источник: "ДОН24"
Карпин: если появится какой-то игрок, который нас усилит, мы от него не откажемся
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о возможных приобретениях дончан в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"