"Я не уверен, что много клубов хотят Дзюбу, и на это есть две причины. Первая – финансовые запросы. Вторая – деструктивные моменты, которые Дзюба может внести вообще в любой коллектив. В Казани ему точно не дадут разгуляться", - сказал Червиченко.
Артём Дзюба и "Зенит" после окончания сезона-2021/2022 не стали продлевать трудовое соглашение. Российский нападающий находится без клуба.
Сегодня стало известно, что Дзюба присоединился к "Рубину" для поддержания игровой формы.
Артём провёл в Санкт-Петербурге 7 лет. За это время с "Зенитом" он стал 4-хкратным чемпионом России, дважды стал обладателем Кубка России, 4 раза брал Суперкубок России и дважды становился бронзовым призёром РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: не уверен, что много клубов хотят Дзюбу
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко указал на причины, почему Дзюба не может найти новый клуб.
Фото: "Чемпионат"