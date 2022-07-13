"Артём в первый раз приступает к выполнению таких обязанностей, никогда этим не занимался. Но когда-то же надо начинать, пробовать себя. Думаю, решение "Спартака" оставить Реброва спортивным директором — временная ситуация", - сказал Шикунов.
Сегодня Лука Каттани ушёл с должности спортивного директора московского клуба. Сообщалось, что Лука уволился после провала с подписанием защитника "Антальяспора" Налдо в "Спартак".
Ребров провёл в качестве игрока в "Спартаке" 10 лет. После завершения карьеры футболиста занял должность технического координатора команды.
"Красно-белые" по итогу чемпионата заработали 38 очков и заняли 10 место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Шикунов: Ребров в роли спортивного директора "Спартака" — временная ситуация
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов прокомментировал назначение Артёма Реброва на роль спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Спартак"