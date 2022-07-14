Турнир будет проходить в несколько этапов. 16 клубов РПЛ начнут путь с группового этапа. Будут созданы 4 группы по 4 команды в каждой.
Первый тур группового этапа состоится 30-31 августа, а заключительный - 8-9 ноября.
Матчи плей-офф запланированы на февраль следующего года.
Суперфинал состоится 11 июля 2023 года и будет проходить в "Лужниках".
Победителем Кубка России в прошлом сезоне стал "Спартак". Красно-белые" в финале одолели столичное "Динамо" (2:1)
Источник: "Матч ТВ"
Суперфинал Кубка России состоится 11 июня 2023-го в "Лужниках"
Стало известно расписание Кубка России в сезоне-2022/2023.
Фото: "Матч ТВ"