"На данный момент мы не ведем переговоры с ЦСКА по Гайчу. Сейчас его возвращение в "Сан-Лоренсо" вряд ли возможно. Нет никакой конкретики", — заявил функционер.
Ранее появились слухи, что нападающий "армейцев" Адольфо Гайч вернётся в "Сан-Лоренсо" летом. Но препятствием для аргентинской команды становится большая зарплата форварда.
Аргентинец перешёл в московский клуб в 2020 году из "Сан-Лоренсо". "Красно-синие" заплатили за легионера 8.5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Гайч выступал за "Уэску" на правах аренды. Принял участие в 28 играх Сегунды и отметился одним голом и тремя результативными передачами.
По итогам сезона ЦСКА набрал 50 очков и занял 5 место в турнирной таблице.
Источник: "Sport24"
"Сан Лоренсо" не будет возвращать Гайча из ЦСКА
Спортивный директор "Сан-Лоренсо" Матиас Каррузо отреагировал на слухи о возможном возвращении Адольфо Гайча в Аргентину.
Фото: ФК "Уэска"