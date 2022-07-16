"Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал", - цитирует футболиста "СЭ".
Глушенков пополнил состав "Спартака" по ходу сезона 2018/2019. В течение последующих трех лет российский нападающий трижды уходил в аренду – дважды в "Крылья Советов" и один раз в "Химки".
Этим летом "Спартак" объявил о полноценном трансфере Глушенкова в "Крылья Советов".
Глушенков: покинул "Спартак", как только появилась возможность – надоели непонятки после сборов
Форвард "Крыльев Советов" Максим Глушенков поделился причинами своего ухода из "Спартака".
Фото: "Чемпионат"