"Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня тут все устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии. Могу ли представить, что перейду в "Спартак"? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в "Спартак". Я в ЦСКА!", - приводит слова Медины "РБ Спорт".
Напомним, Хесус Медина стал игроком "армейцев" в зимнее трансферное окно. Ранее он выступал за "Нью Йорк Сити", контракт с которым у него завершился в начале года. По этой причине парагваец перебрался в Россию в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне футболист провел 12 матчей за красно-синих, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Контракт Медины с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Медина: никогда не перейду в "Спартак", это исключено
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что никогда не станет игроком принципиального соперника "армейцев" "Спартака".
Фото: РПЛ