Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
4 - 1 4 1
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

В ПАОКе отреагировали на слухи об обмене Чалова на игрока "Зенита"

Греческий ПАОК не рассматривает вариант с обменом нападающего Федора Чалова на защитника "Зенита" Страхиню Эраковича.
Фото: ФК ПАОК
Греческий ПАОК не рассматривает вариант с обменом нападающего Федора Чалова на защитника "Зенита" Страхиню Эраковича.

В клубе дали понять, что появившаяся в медиапространстве информация не имеет под собой реальных оснований и не отражает текущие трансферные планы команды.

- Это неправда, что ПАОК предложил "Зениту" обменять Чалова на Эраковича, - сообщили в пресс-службе ПАОКа "Чемпионату".

Эракович в этом сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в то время как Федор Чалов провел 22 встречи за ПАОК, отметившись тремя забитыми мячами и одним ассистов.

"Зенит" ушёл на зимнее межсезонье на второй строчке в РПЛ, имея в активе 39 баллов. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", у которого на одно очко больше.

