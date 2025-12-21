В ПАОКе отреагировали на слухи об обмене Чалова на игрока "Зенита"

Греческий ПАОК не рассматривает вариант с обменом нападающего Федора Чалова на защитника "Зенита" Страхиню Эраковича.
В клубе дали понять, что появившаяся в медиапространстве информация не имеет под собой реальных оснований и не отражает текущие трансферные планы команды.
- Это неправда, что ПАОК предложил "Зениту" обменять Чалова на Эраковича, - сообщили в пресс-службе ПАОКа "Чемпионату".
Эракович в этом сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в то время как Федор Чалов провел 22 встречи за ПАОК, отметившись тремя забитыми мячами и одним ассистов.
"Зенит" ушёл на зимнее межсезонье на второй строчке в РПЛ, имея в активе 39 баллов. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", у которого на одно очко больше.
Фото: ФК ПАОК