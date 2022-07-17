"В российской Премьер-лиге нет понятия — сложный, удобный. Все соперники очень сильные, подготовленные, мотивированные, мы то же самое. Постараемся, сыграть, самое главное, достойно", - цитирует Бородюка пресс-служба "автозаводцев".
"Торпедо" уже сегодня дебютирует в новом сезоне РПЛ. В первом туре москвичи на своем поле сыграют против "Сочи". Встреча стартует в 15:00 по московскому времени. Главным арбитром матча выступит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Помогать ему на VAR будет Артем Чистяков (Азов).
"Торпедо" получило место в РПЛ, заняв первую строчку в Первой лиге (ранее ФНЛ) прошлого сезона.
Главный тренер "Торпедо" Бородюк - о старте сезона: постараемся сыграть достойно
Главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк поделился ожиданиями от сезона перед стартом матча 1-го тура против "Сочи".
Фото: ФК "Торпедо"