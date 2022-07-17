"Когда голосовали за распределение доходов, один клуб предлагал оставить предыдущую формулу.
Реформа Кубка России — нормальное решение, тем более, оно исходило не только от РФС, но и от отцов-основателей Кубка РПЛ. Именно Пивоваров попросил поддержать реформу Кубка России", - цитирует функционера Sport24.
Ранее стало известно, что в России не будет организован новый турнир – Кубок лиги. Предполагалось, что за счет соревнования получится увеличить количество матчей, пока клубы страны отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В середине июля в ходе собрания клубов Российской премьер-лиги было принято решение применить разработанный формат Кубка РПЛ с большим количеством матчей на Кубке России.
Президент "Торпедо" - об отказе от Кубка РПЛ: основатели попросили поддержать реформу Кубка России
Президент "Торпедо" Денис Маслов оценил решение реформировать Кубок России.
Фото: РПЛ