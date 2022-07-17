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Экс-нападающий "Спартака" Кротов забил впервые с позапрошлого сезона

29-летний форвард "Пари НН" Вячеслав Кротов отличился забитым голом впервые за последние 15 месяцев.
Фото: ФК "Уфа"
29-летний нападающий "Пари Нижнего Новгорода" Вячеслав Кротов забил гол в ворота московского "Локомотива" в выездном матче 1 тура Российской премьер-лиги (1:1).

Воспитанник московского "Спартака" отличился забитым мячом впервые с позапрошлого сезона. В предыдущий раз Кротов, выступавший до конца сезона-2021/2022 за "Уфу", забил гол 25 апреля 2021 года в домашнем матче РПЛ против "Сочи" (2:3). После этого форвард провел 28 матчей во всех турнирах без забитых мячей.


Нижний Новгород Локомотив УФА Спартак Кротов
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