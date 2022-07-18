"Марио переходит в "Сантос"? Нет", - приводит слова Машаду Sport24.
Ранее бразильский журналист Адемир Куинтиньо заявил, что Фернандес в ближайшее время подпишет контракт с "Сантосом". Напомним, в мае Марио Фернандес объявил о решении приостановить карьеру. В прошедшем сезоне защитник сыграл 30 матчей за "армейцев", в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего на его счету 329 матчей за красно-синих, 11 голов и 47 голевых передач. Его контракт с ЦСКА должен был действовать до 2024 года.
Агент Фернандеса отреагировал на информацию о переходе Марио в "Сантос"
Агент Жорже Машаду, который представляет интересы Марио Фернандеса, прокомментировал слухи о том, что его клиент станет игроком "Сантоса".
Фото: ПФК ЦСКА