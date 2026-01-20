Бывший легионер РПЛ: за последние 3-4 года в мире все забыли про российский футбол

"В Боснии не следят за чемпионатом России, потому что клубы не играют в еврокубках. Раньше люди в мире больше знали про российские команды, а за последние 3-4 года все просто забыли про российский футбол, если честно", - приводит слова Гойковича "РБ Спорт".
Ренато Гойкович выступал за "Оренбург" с 2020 по 2024 год и провел за клуб 86 матчей, на данный момент защитник является игроком "Сараево" из Боснии и Герцеговины. Также на счету футболиста четыре матча в составе национальной команды Боснии и Герцеговины.
Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В 2025 году национальная команда России провела десять товарищеских матчей, сообщалось, что в 2026 году подопечные Валерия Карпина могут сыграть со сборной, которая примет участие на ЧМ-2026.
Фото: ФК "Оренбург"