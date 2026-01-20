Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Бывший легионер РПЛ: за последние 3-4 года в мире все забыли про российский футбол

Экс-защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович заявил, что в мире все забыли про российский футбол.
Фото: ФК "Оренбург"
"В Боснии не следят за чемпионатом России, потому что клубы не играют в еврокубках. Раньше люди в мире больше знали про российские команды, а за последние 3-4 года все просто забыли про российский футбол, если честно", - приводит слова Гойковича "РБ Спорт".

Ренато Гойкович выступал за "Оренбург" с 2020 по 2024 год и провел за клуб 86 матчей, на данный момент защитник является игроком "Сараево" из Боснии и Герцеговины. Также на счету футболиста четыре матча в составе национальной команды Боснии и Герцеговины.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В 2025 году национальная команда России провела десять товарищеских матчей, сообщалось, что в 2026 году подопечные Валерия Карпина могут сыграть со сборной, которая примет участие на ЧМ-2026.

