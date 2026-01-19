Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 0 2 0
ИМТЗавершен
Оренбург
4 - 1 4 1
СурханЗавершен

Угальде рассказал о предложении девушке и планах на сезон

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде рассказал о предложении своей девушке, которое сделал во время отпуска.
Фото: ФК "Спартак"
Форвард признался, что решение было для него важным и осознанным, хотя без волнения не обошлось. Свадьбу пара планирует сыграть в декабре.

- Не могу сказать, что было сложно. Я сделал то, что хотел. Потому что готов связать свою жизнь именно с этим человеком. Хотя в определенный момент понервничать пришлось, - цитирует игрока пресс-служба клуба.

Также футболист высказался о первых днях зимних сборов красно-белых и подчеркнул, что сейчас главное = подготовиться к официальным матчам в лучшей форме.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 21 матч во всех турнирах и забил шесть мячей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится