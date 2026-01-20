"Много конфликтовали - вообще не сработались". Экс-игрок сборной России - о Талалаеве

"Много конфликтовали с ним, и штрафов было много. К сожалению, вообще не сработались с ним", - приводит слова Семенова "Советский Спорт".
Андрей Семенов работал с Андреем Талалаевым в грозненском "Ахмате". Защитник выступал за грозненцев с 2014 по 2024 год, а также был игроком сборной России, за которую провел 27 матчей.
На данный момент Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики", по итогам 18 сыгранных туров его команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками в своем активе.
Бывший игрок сборной России Андрей Семенов рассказал о работе с Андреем Талалаевым в "Ахмате".
