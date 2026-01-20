Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

"Много конфликтовали - вообще не сработались". Экс-игрок сборной России - о Талалаеве

Бывший игрок сборной России Андрей Семенов рассказал о работе с Андреем Талалаевым в "Ахмате".
Фото: ФК "Ахмат"
"Много конфликтовали с ним, и штрафов было много. К сожалению, вообще не сработались с ним", - приводит слова Семенова "Советский Спорт".

Андрей Семенов работал с Андреем Талалаевым в грозненском "Ахмате". Защитник выступал за грозненцев с 2014 по 2024 год, а также был игроком сборной России, за которую провел 27 матчей.

На данный момент Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики", по итогам 18 сыгранных туров его команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится