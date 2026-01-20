"Он давно не делает разницу". Корнеев - о возможном уходе Кассьерры из "Зенита"

"Да, в последнее время такой вариант читался почти каждое трансферное окно. Кассьерра уже не тот игрок, за которого нужно цепляться. Он давно не делает разницу", - цитирует Корнеева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что форвард петербургского "Зенита" Матео Кассьерра может перейти в бразильский "Атлетико Минейро" в зимнее трансферное окно. Нападающий выступает за российский клуб с лета 2022 года - на его счету 49 забитых мячей и 23 результативные передачи в 127 встречах во всех турнирах.
После 18 сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе.
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о возможном уходе Матео Кассьерры из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"