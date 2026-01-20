Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

"Он давно не делает разницу". Корнеев - о возможном уходе Кассьерры из "Зенита"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о возможном уходе Матео Кассьерры из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Да, в последнее время такой вариант читался почти каждое трансферное окно. Кассьерра уже не тот игрок, за которого нужно цепляться. Он давно не делает разницу", - цитирует Корнеева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард петербургского "Зенита" Матео Кассьерра может перейти в бразильский "Атлетико Минейро" в зимнее трансферное окно. Нападающий выступает за российский клуб с лета 2022 года - на его счету 49 забитых мячей и 23 результативные передачи в 127 встречах во всех турнирах.

После 18 сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе.

