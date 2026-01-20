Бывший спортдир "Зенита" назвал форварда РПЛ, который подходит команде Семака

"Если бы "Зенит" сильно хотел Даку, то албанец уже был бы в питерском клубе. Но что-то произошло, и его кандидатура отвалилась. Хотя по своим качествам Даку точно подходит сине-бело-голубым. Это игрок для "Зенита", - цитирует Корнеева "СЭ".
Мирлинд Даку выступает за казанский "Рубин" с 2023 года - форвард провел за клуб во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 35+13 по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в 10 миллионов евро, контракт албанца с клубом рассчитан до июня 2029 года.
По итогам 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев ответил на вопрос, стоит ли петербуржцам пытаться подписать форварда "Рубина" Мирлинда Даку.
