Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Бывший спортдир "Зенита" назвал форварда РПЛ, который подходит команде Семака

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев ответил на вопрос, стоит ли петербуржцам пытаться подписать форварда "Рубина" Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
"Если бы "Зенит" сильно хотел Даку, то албанец уже был бы в питерском клубе. Но что-то произошло, и его кандидатура отвалилась. Хотя по своим качествам Даку точно подходит сине-бело-голубым. Это игрок для "Зенита", - цитирует Корнеева "СЭ".

Мирлинд Даку выступает за казанский "Рубин" с 2023 года - форвард провел за клуб во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 35+13 по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в 10 миллионов евро, контракт албанца с клубом рассчитан до июня 2029 года.

По итогам 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.

