Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Гендир "Пари НН" высказался о возможном переходе Боселли в "Краснодар"

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев высказался о возможном переходе Хуана Боселли в "Краснодар".
Фото: ФК "Пари НН"
"Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад "Краснодар" вышел из сделки. Я знаю, что есть ещё ряд запросов по Боселли", - цитирует Карасева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Пари НН" может совершить сделку обмена с "Краснодаром". К стану нижегородцев мог присоединиться форвард Александр Кокшаров, в обратном направлении должен был последовать Хуан Боселли.

В сезоне-2025/26 Боселли провел за команду Алексея Шпилевского во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей. Контракт уругвайца с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

