Непомнящий назвал Дивеева лучшим российским центральным защитником

Валерий Непомнящий дал свой комментарий по поводу перехода Игоря Дивеева из ЦСКА в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист отметил, что считает защитника одним из сильнейших центральных игроков обороны среди россиян, а в Петербурге у него будет шанс стабильно играть на высоком уровне.

- Наверное, Дивеев - лучший центральный защитник среди россиян... Я не сомневаюсь, что Дивеев будет играть в основе "Зенита". С приглашением Игоря клуб решает проблему с лимитом. Думаю, это и для Дивеева новый вызов, - цитирует эксперта "Чемпионат".

Также Непомнящий добавил, что не до конца понимает обстоятельства ухода футболиста из ЦСКА, однако переход в один из сильнейших клубов страны он назвал хорошим вариантом для игрока.

Официально о трансфере, напомним, клубы сообщили 11 января.

