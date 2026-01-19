Непомнящий назвал Дивеева лучшим российским центральным защитником

Российский специалист отметил, что считает защитника одним из сильнейших центральных игроков обороны среди россиян, а в Петербурге у него будет шанс стабильно играть на высоком уровне.
- Наверное, Дивеев - лучший центральный защитник среди россиян... Я не сомневаюсь, что Дивеев будет играть в основе "Зенита". С приглашением Игоря клуб решает проблему с лимитом. Думаю, это и для Дивеева новый вызов, - цитирует эксперта "Чемпионат".
Также Непомнящий добавил, что не до конца понимает обстоятельства ухода футболиста из ЦСКА, однако переход в один из сильнейших клубов страны он назвал хорошим вариантом для игрока.
Официально о трансфере, напомним, клубы сообщили 11 января.