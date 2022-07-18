"Добились такого результата за счет желания. Плюс замены освежили игру. Все ребята бились за этот результат. Со "Спартаком" "Зенит" очень убедительно выглядел в Суперкубке. Нас они, может быть, недооценили и чуть вальяжно вышли на поле. Может, из-за этого и ничья. Все равно это очень сильная команда", - цитируют Зуева "Известия".
Напомним, "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Зенитом" (1:1) в стартовом туре РПЛ. На гол Вендела подмосковная команда ответила точным ударом Резиуана Мирзова. Во втором туре чемпионата России "Зенит" на своем поле примет "Крылья Советов", встреча состоится в пятницу, 22 июля. "Химки" в воскресенье, 24 июля, дома сыграют с "Пари Нижним Новгородом".
Александр Зуев перебрался в "Химки" в летнее межсезонье, после того как договорился расторжении контракта с "Рубином", который вылетел в Первую лигу.
Полузащитник "Химок" Зуев: "Зенит" нас недооценил, чуть вальяжно вышли на поле
Полузащитник "Химок" Александр Зуев поделился мнением о ничьей его команды с "Зенитом" (1:1) в стартовом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"