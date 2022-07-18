- Трудно найти слова. Мы потеряли великого футболиста и человека. Мы с Георгием Александровичем никогда не встречались без улыбки, шутки. Это утрата для всех спартаковцев. Спасибо вам за всё. Любим, ценим, - передает слова Карпина Sport24.
74-летний экс-главный тренер сборной России и московского "Спартака", приводивший красно-белых к золотым медалям чемпионата России, Георгий Ярцев скончался 15 июля. В эти минуты в манеже академии "Спартака" проходит церемония прощания с Георгием Александровичем.
Карпин: никогда не встречались с Ярцевым без улыбки, шутки
Главный тренер "Ростова" и сборной России и экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин почтил память ушедшего из жизни 15 июля экс-главного тренера красно-белых Георгия Ярцева.
Фото: ФК "Ростов"