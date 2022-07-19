"К сожалению, в последний год в "Уфе" было слишком много вещей, которые справедливо привели к этому результату. Все закономерно, и все заслуженно. "Уфа" оказалась там, где заслужила быть за последний год. "Уфа"заслуженно вылетела. И спустя время я это не боюсь открыто сказать. Все сложилось так, как должно было", -приводят слова Никитина "Известия".
Напомним, "Уфа" заняла 14-е место по итогам предыдущего сезона в РПЛ, отправившись в стыковые матчи за место в высшем дивизионе. Там подопечные Алексея Стукалова уступили "Оренбургу" (2:2; 1:2). После этого главный тренер и многие футболисты покинули клуб.
Алексей Никитин был капитаном "Уфы". Он выступал за команду с 2015 года, проведя за нее в общей сложности 136 матчей. Неделю назад защитник подписал годичный контракт с "Уфой".
Экс-капитан "Уфы" Никитин: команда оказалась там, где заслужила быть за последний год
Бывший защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал вылет команды в Первую лигу.
Фото: РПЛ