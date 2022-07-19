- Было очень важно начать сезон с победы. Матч с "Уралом" порадовал не только результатом, но и качеством игры. Видно, что работа на сборах игроков и, конечно, тренерского штаба, не прошла даром. Команда установила несколько рекордов, в том числе по количеству ударов в первом тайме. Хромала реализация, но, как справедливо говорит главный тренер, голы придут, если есть моменты. Уверен, что болельщикам очень понравился матч, - передает слова Бабаева Sport24.
Матч 1 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Урал", который стал дебютным официальным во главе красно-синих для нового наставника команды Владимира Федотова, завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Голами в составе ЦСКА отметились полузащитник Иван Обляков и атакующий хавбек Хорхе Карраскаль, реализовавший пенальти. В первом тайме "армейцы" нанесли по воротам "Урала" 22 удара, что стало новым рекордом РПЛ.
ЦСКА побил рекорд РПЛ по числу ударов по воротам за тайм, превзойдя "Сочи" в игре с юношеским "Ростовом"
Бабаев - о победе ЦСКА над "Уралом": работа на сборах игроков и тренерского штаба не прошла даром
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над "Уралом" (2:0) в первом официальном матче нового главного тренера "армейцев" Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА