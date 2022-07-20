- Вендел очень счастлив продлить контракт с "Зенитом", - передает слова Барбьери "Чемпионат".
Сегодня пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о продлении контракта с 24-летним бразильским полузащитником Венделом. Соглашение на обновленных условиях между игроком и клубом будет действовать до конца сезона-2026/2027. Ранее появлялась информация, что "Зенит" подпишет с Венделом новый контракт с улучшенными по зарплате условиями, чтобы избежать его возможного ухода в бразильский "Фламенго".
"Зенит" объявил о продлении контракта с Венделом - он официально остается в клубе
Агент Вендела рассказал о его эмоциях по поводу продления контракта с "Зенитом"
Агент полузащитника "Зенита" Вендела Чезаре Барбьери рассказал о реакции игрока на продление соглашения с клубом на новых условиях.
Фото: ФК "Зенит"