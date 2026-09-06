Геркус - о Батракове: в "Галатасарае" самые радужные перспективы

- Я считаю, что у Батракова в "Галатасарае" самые радужные перспективы. Посмотрим, как выйдет на самом деле. Все бывает: адаптация, новые партнеры, язык, иностранный тренер. Из зоны комфорта Алексей вышел, - передаёт слова Геркуса "Матч ТВ".
Батраков перебрался из "Локомотива" в стамбульский клуб минувшим летом за 25 миллионов евро и подписал контракт до середины 2031 года.
Россиянин уже дважды сыграл за новую команду. В последнем матче с "Истанбул Башакшехиром" Батраков впервые вышел в стартовом составе и провёл на поле 68 минут. Результативными действиями за "Галатасарай" он пока не отметился.